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Кобызев Иван Акимович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Кобызев Иван Акимович
Пол
муж
Номер записи
606
Сословие
однодворец
Год ревизии
1850
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Акима [3]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1845
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 948
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 1
01 | Кобызев Савелий Федосеевич: 48 / - | однодворец - глава семьи
02 | Кобызев Севостьян Федосеевич: 37 / - | однодворец - брат Савелия [1]
03 | Кобызев Аким Иванович: 10 / 26 | однодворец - племянник Савелия [1]
04 | Кобызев Дмитрий Акимович: - / 6 | однодворец - сын Акима [3]
05 | Кобызев Иван Акимович: - / 5 | однодворец - сын Акима [3]
06 | Кобызева Стефанида Емельяновна: 25 / 55 | однодворка - жена Севостьяна [2]
07 | Кобызева Анастасия Григорьевна: - / 54 | однодворка - мать Акима [3]
08 | Кобызева Прасковья Афанасьевна: - / 25 | однодворка - жена Акима [3]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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