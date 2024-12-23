Кобызев Савелий Федосеевич
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Кобызев Савелий Федосеевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 602
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 48
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1841
- Год рождения вычисленный
- 1786
- Год смерти
- 1841
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.804, лист: 948
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки 1850 года села Пойменово Курского уезда Курской губернии
Населённый пункт: с. Пойменово
Номер двора / семьи: 1
01 | Кобызев Савелий Федосеевич: 48 / - | однодворец - глава семьи
02 | Кобызев Севостьян Федосеевич: 37 / - | однодворец - брат Савелия [1]
03 | Кобызев Аким Иванович: 10 / 26 | однодворец - племянник Савелия [1]
04 | Кобызев Дмитрий Акимович: - / 6 | однодворец - сын Акима [3]
05 | Кобызев Иван Акимович: - / 5 | однодворец - сын Акима [3]
06 | Кобызева Стефанида Емельяновна: 25 / 55 | однодворка - жена Севостьяна [2]
07 | Кобызева Анастасия Григорьевна: - / 54 | однодворка - мать Акима [3]
08 | Кобызева Прасковья Афанасьевна: - / 25 | однодворка - жена Акима [3]
- Комментарий наборщика
- в ревизии 1834 Савва
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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