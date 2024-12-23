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Епишев Павел Федотович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Павел Федотович
Пол
муж
Номер записи
596
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
70
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Федота [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 642
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 70
01 | Епишев Федот Матвеевич: 53 / 57 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Павел Федотович: 20 / 24 | однодворец - сын Федота [1]
03 | Епишев Иван Федотович: 20 / 24 | однодворец - сын Федота [1]
04 | Епишев Михаил Федотович: 14 / 18 | однодворец - сын Федота [1]
05 | Епишева Анна: - / 57 | однодворка - жена Федота [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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