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Михайлова Марфа

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлова Марфа
Пол
жен
Номер записи
594
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
69
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Иуды [2]
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 642
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 69
01 | Михайлов Максим Аввакумович: 56 / - | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Иуда Максимович: 25 / 29 | однодворец - сын Максима [1]
03 | Михайлов Игнат Иудович: - / полгода | однодворец - сын Иуды [2]
04 | Михайлова Марфа: - / 26 | однодворка - жена Иуды [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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