Михайлов Иуда Максимович
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Михайлов Иуда Максимович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 592
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 69
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Максима [1]
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1787
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 642
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 69
01 | Михайлов Максим Аввакумович: 56 / - | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Иуда Максимович: 25 / 29 | однодворец - сын Максима [1]
03 | Михайлов Игнат Иудович: - / полгода | однодворец - сын Иуды [2]
04 | Михайлова Марфа: - / 26 | однодворка - жена Иуды [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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