Михайлов Афиноген
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Михайлов Афиноген
- Пол
- муж
- Номер записи
- 590
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 68
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- племянник родной Василия [1]
- Возраст по прошлой РС
- 42
- Возраст по текущей РС
- 46
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 641
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 68
01 | Михайлов Василий Петрович: 44 / - | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Афиноген: 42 / 46 | однодворец - племянник родной Василия [1]
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