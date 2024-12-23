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Михайлов Василий Петрович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлов Василий Петрович
Пол
муж
Номер записи
589
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
68
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
44
Причина выбытия
умер
Год убытия
1812
Год рождения вычисленный
1767
Год смерти
1812
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 641
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 68
01 | Михайлов Василий Петрович: 44 / - | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Афиноген: 42 / 46 | однодворец - племянник родной Василия [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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