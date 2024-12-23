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Михайлова Екатерина

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлова Екатерина
Пол
жен
Номер записи
588
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
67
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена Ивана [2]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 641
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 67
01 | Михайлов Аким Максимович: 61 / 65 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Иван Акимович: 12 / 16 | однодворец - сын Акима [1]
03 | Михайлов Илья Акимович: 7 / 11 | однодворец - сын Акима [1]
04 | Михайлова Акилина: - / 52 | однодворка - жена Акима [1]
05 | Михайлова Евдокия Акимовна: - / 20 | однодворка - дочь Акима [1]
06 | Михайлова Дарья Акимовна: - / 13 | однодворка - дочь Акима [1]
07 | Михайлова Екатерина: - / 20 | однодворка - жена Ивана [2]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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