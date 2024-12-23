Михайлова Акилина
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Михайлова Акилина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 585
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 67
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Акима [1]
- Возраст по текущей РС
- 52
- Год рождения вычисленный
- 1764
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 641
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 67
01 | Михайлов Аким Максимович: 61 / 65 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Иван Акимович: 12 / 16 | однодворец - сын Акима [1]
03 | Михайлов Илья Акимович: 7 / 11 | однодворец - сын Акима [1]
04 | Михайлова Акилина: - / 52 | однодворка - жена Акима [1]
05 | Михайлова Евдокия Акимовна: - / 20 | однодворка - дочь Акима [1]
06 | Михайлова Дарья Акимовна: - / 13 | однодворка - дочь Акима [1]
07 | Михайлова Екатерина: - / 20 | однодворка - жена Ивана [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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