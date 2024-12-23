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Кобызева Агафья

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Кобызева Агафья
Пол
жен
Номер записи
581
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
66
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Дмитрия [3]
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 641
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 66
01 | Кобызев Лев Митрофанович: 45 / 49 | однодворец - глава семьи
02 | Кобызев Николай Львович: 23 / 27 | однодворец - сын Льва [1]
03 | Кобызев Дмитрий Львович: 19 / 23 | однодворец - сын Льва [1]
04 | Кобызев Иван Николаевич: - / 2 | однодворец - сын Николая [2]
05 | Кобызева Марфа: - / 54 | однодворка - жена Льва [1]
06 | Кобызева Анна Львовна: - / 17 | однодворка - дочь Льва [1]
07 | Кобызева Домна: - / 23 | однодворка - жена Николая [2]
08 | Кобызева Агафья: - / 21 | однодворка - жена Дмитрия [3]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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