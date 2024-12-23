Кобызев Николай Львович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Кобызев Николай Львович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 575
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 66
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Льва [1]
- Возраст по прошлой РС
- 23
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 641
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 66
01 | Кобызев Лев Митрофанович: 45 / 49 | однодворец - глава семьи
02 | Кобызев Николай Львович: 23 / 27 | однодворец - сын Льва [1]
03 | Кобызев Дмитрий Львович: 19 / 23 | однодворец - сын Льва [1]
04 | Кобызев Иван Николаевич: - / 2 | однодворец - сын Николая [2]
05 | Кобызева Марфа: - / 54 | однодворка - жена Льва [1]
06 | Кобызева Анна Львовна: - / 17 | однодворка - дочь Льва [1]
07 | Кобызева Домна: - / 23 | однодворка - жена Николая [2]
08 | Кобызева Агафья: - / 21 | однодворка - жена Дмитрия [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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