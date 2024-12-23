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Михайлова Матрена

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлова Матрена
Пол
жен
Номер записи
570
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
65
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Михаила [1]
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 641
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 65
01 | Михайлов Михаил Федорович: 47 / 51 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Степан Михайлович: 22 / 26 | однодворец - сын Михаила [1]
03 | Михайлов Иван Михайлович: 20 / 24 | однодворец - сын Михаила [1]
04 | Михайлов Андрей Михайлович: 14 / 18 | однодворец - сын Михаила [1]
05 | Михайлов Павел Степанович: - / 2 | однодворец - сын Степана [2]
06 | Михайлова Матрена: - / 53 | однодворка - жена Михаила [1]
07 | Михайлова Пелагея Михайловна: - / 17 | однодворка - дочь Михаила [1]
08 | Михайлова Матрена Михайловна: - / 10 | однодворка - дочь Михаила [1]
09 | Михайлова Ефросинья: - / 23 | однодворка - жена Степана [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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