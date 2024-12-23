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Михайлов Иван Михайлович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлов Иван Михайлович
Пол
муж
Номер записи
567
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
65
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Михаила [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 641
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 65
01 | Михайлов Михаил Федорович: 47 / 51 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Степан Михайлович: 22 / 26 | однодворец - сын Михаила [1]
03 | Михайлов Иван Михайлович: 20 / 24 | однодворец - сын Михаила [1]
04 | Михайлов Андрей Михайлович: 14 / 18 | однодворец - сын Михаила [1]
05 | Михайлов Павел Степанович: - / 2 | однодворец - сын Степана [2]
06 | Михайлова Матрена: - / 53 | однодворка - жена Михаила [1]
07 | Михайлова Пелагея Михайловна: - / 17 | однодворка - дочь Михаила [1]
08 | Михайлова Матрена Михайловна: - / 10 | однодворка - дочь Михаила [1]
09 | Михайлова Ефросинья: - / 23 | однодворка - жена Степана [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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