Михайлов Степан Михайлович
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Михайлов Степан Михайлович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 566
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 65
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Михаила [1]
- Возраст по прошлой РС
- 22
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 641
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 65
01 | Михайлов Михаил Федорович: 47 / 51 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Степан Михайлович: 22 / 26 | однодворец - сын Михаила [1]
03 | Михайлов Иван Михайлович: 20 / 24 | однодворец - сын Михаила [1]
04 | Михайлов Андрей Михайлович: 14 / 18 | однодворец - сын Михаила [1]
05 | Михайлов Павел Степанович: - / 2 | однодворец - сын Степана [2]
06 | Михайлова Матрена: - / 53 | однодворка - жена Михаила [1]
07 | Михайлова Пелагея Михайловна: - / 17 | однодворка - дочь Михаила [1]
08 | Михайлова Матрена Михайловна: - / 10 | однодворка - дочь Михаила [1]
09 | Михайлова Ефросинья: - / 23 | однодворка - жена Степана [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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