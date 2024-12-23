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Михайлов Василий Емельянович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлов Василий Емельянович
Пол
муж
Номер записи
553
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
64
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Емельяна [2]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 640
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 64
01 | Михайлов Иван Аврамович: 51 / 55 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Емельян Иванович: 35 / 39 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Михайлов Василий Иванович: 27 / 31 | однодворец - сын Ивана [1]
04 | Михайлов Иван Иванович: 16 / 20 | однодворец - сын Ивана [1]
05 | Михайлов Василий Емельянович: 15 / 19 | однодворец - сын Емельяна [2]
06 | Михайлов Михаил Емельянович: 13 / 17 | однодворец - сын Емельяна [2]
07 | Михайлов Иван Васильевич: - / 2 | однодворец - сын Василия [3]
08 | Барбин Фотий? Федорович: - / - | однодворец -
09 | Михайлова Прасковья: - / 58 | однодворка - жена Ивана [1]
10 | Михайлова Марья: - / 41 | однодворка - жена Емельяна [2]
11 | Михайлова Ефросинья Емельяновна: - / 13 | однодворка - дочь Емельяна [2]
12 | Михайлова Ксения? Емельяновна: - / 10 | однодворка - дочь Емельяна [2]
13 | Михайлова Прасковья Емельяновна: - / 7 | однодворка - дочь Емельяна [2]
14 | Михайлова Васа Васильевна: - / 9 | однодворка - дочь Василия [3]
15 | Михайлова Февронья Васильевна: - / 7 | однодворка - дочь Василия [3]
16 | Михайлова Анна: - / 26 | однодворка - жена Василия [5]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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