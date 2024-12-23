Михайлов Василий Иванович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Михайлов Василий Иванович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 551
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 64
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Ивана [1]
- Возраст по прошлой РС
- 27
- Возраст по текущей РС
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 640
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 64
01 | Михайлов Иван Аврамович: 51 / 55 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Емельян Иванович: 35 / 39 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Михайлов Василий Иванович: 27 / 31 | однодворец - сын Ивана [1]
04 | Михайлов Иван Иванович: 16 / 20 | однодворец - сын Ивана [1]
05 | Михайлов Василий Емельянович: 15 / 19 | однодворец - сын Емельяна [2]
06 | Михайлов Михаил Емельянович: 13 / 17 | однодворец - сын Емельяна [2]
07 | Михайлов Иван Васильевич: - / 2 | однодворец - сын Василия [3]
08 | Барбин Фотий? Федорович: - / - | однодворец -
09 | Михайлова Прасковья: - / 58 | однодворка - жена Ивана [1]
10 | Михайлова Марья: - / 41 | однодворка - жена Емельяна [2]
11 | Михайлова Ефросинья Емельяновна: - / 13 | однодворка - дочь Емельяна [2]
12 | Михайлова Ксения? Емельяновна: - / 10 | однодворка - дочь Емельяна [2]
13 | Михайлова Прасковья Емельяновна: - / 7 | однодворка - дочь Емельяна [2]
14 | Михайлова Васа Васильевна: - / 9 | однодворка - дочь Василия [3]
15 | Михайлова Февронья Васильевна: - / 7 | однодворка - дочь Василия [3]
16 | Михайлова Анна: - / 26 | однодворка - жена Василия [5]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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