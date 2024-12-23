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Анненкова Степанида

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Анненкова Степанида
Пол
жен
Номер записи
546
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
63
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Степана [1]
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 640
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 63
01 | Анненков Степан Иевлевич: 41 / 45 | однодворец - глава семьи
02 | Анненков Игнат Степанович: 4 / 8 | однодворец - сын Степана [1]
03 | Анненкова Степанида: - / 46 | однодворка - жена Степана [1]
04 | Анненкова Марфа Степановна: - / 20 | однодворка - дочь Степана [1]
05 | Анненкова Агафья Степановна: - / 12 | однодворка - дочь Степана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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