Анненков Игнат Степанович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Анненков Игнат Степанович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 545
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 63
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Степана [1]
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 640
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 63
01 | Анненков Степан Иевлевич: 41 / 45 | однодворец - глава семьи
02 | Анненков Игнат Степанович: 4 / 8 | однодворец - сын Степана [1]
03 | Анненкова Степанида: - / 46 | однодворка - жена Степана [1]
04 | Анненкова Марфа Степановна: - / 20 | однодворка - дочь Степана [1]
05 | Анненкова Агафья Степановна: - / 12 | однодворка - дочь Степана [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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