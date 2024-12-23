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Анненков Степан Иевлевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Анненков Степан Иевлевич
Пол
муж
Номер записи
544
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
63
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
41
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 640
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 63
01 | Анненков Степан Иевлевич: 41 / 45 | однодворец - глава семьи
02 | Анненков Игнат Степанович: 4 / 8 | однодворец - сын Степана [1]
03 | Анненкова Степанида: - / 46 | однодворка - жена Степана [1]
04 | Анненкова Марфа Степановна: - / 20 | однодворка - дочь Степана [1]
05 | Анненкова Агафья Степановна: - / 12 | однодворка - дочь Степана [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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