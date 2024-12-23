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Артемова Марья

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Артемова Марья
Пол
жен
Номер записи
543
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
62
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Ивана [2]
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 640
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 62
01 | Артемов Яков Федотович: 42 / 46 | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Иван Яковлевич: 20 / 24 | однодворец - сын Якова [1]
03 | Артемов Потап Яковлевич: 16 / 20 | однодворец - сын Якова [1]
04 | Артемов Афанасий Яковлевич: 9 / 13 | однодворец - сын Якова [1]
05 | Артемов Николай Иванович: полгода / - | однодворец - сын Ивана [2]
06 | Артемова Христина: - / 48 | однодворка - жена Якова [1]
07 | Артемова Евдокия Яковлевна: - / 17 | однодворка - дочь Якова [1]
08 | Артемова Марья: - / 26 | однодворка - жена Ивана [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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