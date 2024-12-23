Артемова Марья
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Артемова Марья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 543
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 62
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена Ивана [2]
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 640
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 62
01 | Артемов Яков Федотович: 42 / 46 | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Иван Яковлевич: 20 / 24 | однодворец - сын Якова [1]
03 | Артемов Потап Яковлевич: 16 / 20 | однодворец - сын Якова [1]
04 | Артемов Афанасий Яковлевич: 9 / 13 | однодворец - сын Якова [1]
05 | Артемов Николай Иванович: полгода / - | однодворец - сын Ивана [2]
06 | Артемова Христина: - / 48 | однодворка - жена Якова [1]
07 | Артемова Евдокия Яковлевна: - / 17 | однодворка - дочь Якова [1]
08 | Артемова Марья: - / 26 | однодворка - жена Ивана [2]
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