Артемов Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемов Иван Яковлевич

Артемов Иван Яковлевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Артемов Иван Яковлевич
Пол
муж
Номер записи
537
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
62
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Якова [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 640
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 62
01 | Артемов Яков Федотович: 42 / 46 | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Иван Яковлевич: 20 / 24 | однодворец - сын Якова [1]
03 | Артемов Потап Яковлевич: 16 / 20 | однодворец - сын Якова [1]
04 | Артемов Афанасий Яковлевич: 9 / 13 | однодворец - сын Якова [1]
05 | Артемов Николай Иванович: полгода / - | однодворец - сын Ивана [2]
06 | Артемова Христина: - / 48 | однодворка - жена Якова [1]
07 | Артемова Евдокия Яковлевна: - / 17 | однодворка - дочь Якова [1]
08 | Артемова Марья: - / 26 | однодворка - жена Ивана [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.