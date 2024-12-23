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Михайлова Ирина

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлова Ирина
Пол
жен
Номер записи
532
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
61
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
мать Фомы [1]
Возраст по текущей РС
62
Год рождения вычисленный
1754
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 639
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 61
01 | Михайлов Фома Леонович: 31 / 35 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Яков Фомич: 9 / - | однодворец - сын Фомы [1]
03 | Михайлов Лукьян Фомич: 1 / - | однодворец - сын Фомы [1]
04 | Михайлов Михаил: 11 / 15 | однодворец - двоюродный брат Фомы [1]
05 | Михайлова Ирина: - / 62 | однодворка - мать Фомы [1]
06 | Михайлова Татьяна: - / 30 | однодворка - жена Фомы [1]
07 | Михайлова Анна Фоминична: - / 16 | однодворка - дочь Фомы [1]
08 | Михайлова Ефимия Фоминична: - / 10 | однодворка - дочь Фомы [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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