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Михайлов Михаил

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлов Михаил
Пол
муж
Номер записи
531
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
61
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
двоюродный брат Фомы [1]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 639
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 61
01 | Михайлов Фома Леонович: 31 / 35 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Яков Фомич: 9 / - | однодворец - сын Фомы [1]
03 | Михайлов Лукьян Фомич: 1 / - | однодворец - сын Фомы [1]
04 | Михайлов Михаил: 11 / 15 | однодворец - двоюродный брат Фомы [1]
05 | Михайлова Ирина: - / 62 | однодворка - мать Фомы [1]
06 | Михайлова Татьяна: - / 30 | однодворка - жена Фомы [1]
07 | Михайлова Анна Фоминична: - / 16 | однодворка - дочь Фомы [1]
08 | Михайлова Ефимия Фоминична: - / 10 | однодворка - дочь Фомы [1]
Комментарий наборщика
по ревизии 1834 отчество Михаила - Васильевич
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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