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Епишева Марья Евстратовна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Марья Евстратовна
Пол
жен
Номер записи
526
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
60
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Евстрата [1]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 639
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 60
01 | Епишев Евстрат Иванович: 26 / 30 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Фрол Евстратович: - / 1 | однодворец - сын Евстрата [1]
03 | Епишева Татьяна: - / 64 | однодворка - теща Евстрата [1]
04 | Епишева Федосья: - / 30 | однодворка - жена Евстрата [1]
05 | Епишева Марья Евстратовна: - / 6 | однодворка - дочь Евстрата [1]
06 | Епишева Евдокия Евстратовна: - / 3 | однодворка - дочь Евстрата [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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