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Золотухина Марфа

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Золотухина Марфа
Пол
жен
Номер записи
517
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
59
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Тита [1]
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 639
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 59
01 | Золотухин Тит Яковлевич: 36 / - | однодворец - глава семьи
02 | Золотухин Александр Титович: 14 / 18 | однодворец - сын Тита [1]
03 | Золотухин Константин Титович: 3 / 7 | однодворец - сын Тита [1]
04 | Золотухина Марфа: - / 40 | однодворка - жена Тита [1]
05 | Золотухина Февронья Титовна: - / 16 | однодворка - дочь Тита [1]
06 | Золотухина Марфа Титовна: - / 9 | однодворка - дочь Тита [1]
07 | Золотухина Васса Титовна: - / 6 | однодворка - дочь Тита [1]
08 | Золотухина Марфа: - / 19 | однодворка - жена Александра [2]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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