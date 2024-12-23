Золотухин Тит Яковлевич
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Золотухин Тит Яковлевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 514
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 59
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 36
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1815
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Год смерти
- 1815
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 639
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 59
01 | Золотухин Тит Яковлевич: 36 / - | однодворец - глава семьи
02 | Золотухин Александр Титович: 14 / 18 | однодворец - сын Тита [1]
03 | Золотухин Константин Титович: 3 / 7 | однодворец - сын Тита [1]
04 | Золотухина Марфа: - / 40 | однодворка - жена Тита [1]
05 | Золотухина Февронья Титовна: - / 16 | однодворка - дочь Тита [1]
06 | Золотухина Марфа Титовна: - / 9 | однодворка - дочь Тита [1]
07 | Золотухина Васса Титовна: - / 6 | однодворка - дочь Тита [1]
08 | Золотухина Марфа: - / 19 | однодворка - жена Александра [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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