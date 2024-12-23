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Золотухин Иван Яковлевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Золотухин Иван Яковлевич
Пол
муж
Номер записи
512
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
58
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Якова [1]
Возраст по прошлой РС
9
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1803
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 639
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 58
01 | Золотухин Яков Ларионович: 64 / 68 | однодворец - глава семьи
02 | Золотухин Иван Яковлевич: 9 / 13 | однодворец - сын Якова [1]
03 | Золотухина Федора: - / 50 | однодворка - жена Якова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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