Золотухин Иван Яковлевич
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Золотухин Иван Яковлевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 512
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 58
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Якова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 9
- Возраст по текущей РС
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1803
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 639
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 58
01 | Золотухин Яков Ларионович: 64 / 68 | однодворец - глава семьи
02 | Золотухин Иван Яковлевич: 9 / 13 | однодворец - сын Якова [1]
03 | Золотухина Федора: - / 50 | однодворка - жена Якова [1]
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