Артемова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемова Марфа

Артемова Марфа

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Артемова Марфа
Пол
жен
Номер записи
510
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
57
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
приемушка Егора [1]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 638
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 57
01 | Артемов Егор Гаврилович: 32 / 36 | однодворец - глава семьи
02 | Артемова Ефимия: - / 35 | однодворка - жена Егора [1]
03 | Артемова Марфа: - / 20 | однодворка - приемушка Егора [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.