Артемов Григорий Ивлеевич
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Артемов Григорий Ивлеевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 491
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 56
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Ивлея [1]
- Возраст по прошлой РС
- 38
- Возраст по текущей РС
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 638
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 56
01 | Артемов Ивлей Тимофеевич: 64 / - | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Григорий Ивлеевич: 38 / 42 | однодворец - сын Ивлея [1]
03 | Артемов Герасим Ивлеевич: 35 / 39 | однодворец - сын Ивлея [1]
04 | Артемов Михаил Григорьевич: 6 / 11 | однодворец - сын Григория [2]
05 | Артемов Елисей Герасимович: 11 / 15 | однодворец - сынГерасима [3]
06 | Артемов Илья Фаддевич: 20 / 24 | однодворец - племянник Григория родной [2]
07 | Артемов Тимофей Фаддевич: 17 / 21 | однодворец - племянник Григория родной [2]
08 | Артемова Агриппина: - / 46 | однодворка - женаГригория [2]
09 | Артемова Прасковья Григорьевна: - / 17 | однодворка - дочь Григория [2]
10 | Артемова Февронья: - / 43 | однодворка - женаГерасима [3]
11 | Артемова Ефимия Герасимовна: - / 17 | однодворка - дочь Герасима [3]
12 | Артемова Елена Герасимовна: - / 13 | однодворка - дочь Герасима [3]
13 | Артемова Прасковья Герасимовна: - / 6 | однодворка - дочь Герасима [3]
14 | Артемова Христина Герасимовна: - / 6 | однодворка - дочь Герасима [3]
15 | Артемова Ирина: - / 51 | однодворка - невестка Григория [2]
16 | Артемова Прасковья?: - / 35 | однодворка - жена Ильи [6]
17 | Артемова Татьяна Ильинична: - / 4 | однодворка - дочь Ильи [6]
18 | Артемова Настасья Ильинична: - / 2 | однодворка - дочь Ильи [6]
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