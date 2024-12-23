Артемова Анисья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемова Анисья Семеновна

Артемова Анисья Семеновна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Артемова Анисья Семеновна
Пол
жен
Номер записи
488
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
55
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь Семена [3]
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 638
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 55
01 | Артемов Данила Васильевич: 36 / 40 | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Василий Данилович: 1 / 5 | однодворец - сын Данила [1]
03 | Артемов Семен Васильевич: 27 / 31 | однодворец - брат Данила родной [1]
04 | Артемов Никон Семенович: полгода / 4 | однодворец - сын Семена [3]
05 | Артемова Наталья: - / 40 | однодворка - жена Данилы [1]
06 | Артемова Анна Даниловна: - / 16 | однодворка - дочь Данилы [1]
07 | Артемова Елена Даниловна: - / 4 | однодворка - дочь Данилы [1]
08 | Артемова Анисья Семеновна: - / 14 | однодворка - дочь Семена [3]
09 | Артемова Марья Семеновна: - / 6 | однодворка - дочь Семена [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.