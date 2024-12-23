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Артемова Наталья

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Артемова Наталья
Пол
жен
Номер записи
485
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
55
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Данилы [1]
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 638
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 55
01 | Артемов Данила Васильевич: 36 / 40 | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Василий Данилович: 1 / 5 | однодворец - сын Данила [1]
03 | Артемов Семен Васильевич: 27 / 31 | однодворец - брат Данила родной [1]
04 | Артемов Никон Семенович: полгода / 4 | однодворец - сын Семена [3]
05 | Артемова Наталья: - / 40 | однодворка - жена Данилы [1]
06 | Артемова Анна Даниловна: - / 16 | однодворка - дочь Данилы [1]
07 | Артемова Елена Даниловна: - / 4 | однодворка - дочь Данилы [1]
08 | Артемова Анисья Семеновна: - / 14 | однодворка - дочь Семена [3]
09 | Артемова Марья Семеновна: - / 6 | однодворка - дочь Семена [3]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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