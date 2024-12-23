Артемов Семен Васильевич
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Артемов Семен Васильевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 483
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 55
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- брат Данила родной [1]
- Возраст по прошлой РС
- 27
- Возраст по текущей РС
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 638
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 55
01 | Артемов Данила Васильевич: 36 / 40 | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Василий Данилович: 1 / 5 | однодворец - сын Данила [1]
03 | Артемов Семен Васильевич: 27 / 31 | однодворец - брат Данила родной [1]
04 | Артемов Никон Семенович: полгода / 4 | однодворец - сын Семена [3]
05 | Артемова Наталья: - / 40 | однодворка - жена Данилы [1]
06 | Артемова Анна Даниловна: - / 16 | однодворка - дочь Данилы [1]
07 | Артемова Елена Даниловна: - / 4 | однодворка - дочь Данилы [1]
08 | Артемова Анисья Семеновна: - / 14 | однодворка - дочь Семена [3]
09 | Артемова Марья Семеновна: - / 6 | однодворка - дочь Семена [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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