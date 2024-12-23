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Артемова Прасковья Алексеевна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Артемова Прасковья Алексеевна
Пол
жен
Номер записи
479
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
54
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Алексея [3]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 637
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 54
01 | Артемов Василий Тимофеевич: 52 / - | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Дмитрий Васильевич: 32 / 36 | однодворец - сын Василия [1]
03 | Артемов Алексей Васильевич: 21 / - | однодворец - сын Василия [1]
04 | Артемов Тихон Дмитриевич: 11 / 15 | однодворец - сын Дмитрия [2]
05 | Артемов Федор Дмитриевич: полгода / - | однодворец - сын Дмитрия [2]
06 | Артемова Евдокия: - / 41 | однодворка - жена Дмитрия [2]
07 | Артемова Дарья Дмитриевна: - / 17 | однодворка - дочь Дмитрия [2]
08 | Артемова Марья: - / 26 | однодворка - жена Алексея [3]
09 | Артемова Прасковья Алексеевна: - / 5 | однодворка - дочь Алексея [3]
10 | Артемова Марфа Васильевна: - / 17 | однодворка - дочь Василия [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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