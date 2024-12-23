Артемова Дарья Дмитриевна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Артемова Дарья Дмитриевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 477
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 54
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Дмитрия [2]
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 637
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 54
01 | Артемов Василий Тимофеевич: 52 / - | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Дмитрий Васильевич: 32 / 36 | однодворец - сын Василия [1]
03 | Артемов Алексей Васильевич: 21 / - | однодворец - сын Василия [1]
04 | Артемов Тихон Дмитриевич: 11 / 15 | однодворец - сын Дмитрия [2]
05 | Артемов Федор Дмитриевич: полгода / - | однодворец - сын Дмитрия [2]
06 | Артемова Евдокия: - / 41 | однодворка - жена Дмитрия [2]
07 | Артемова Дарья Дмитриевна: - / 17 | однодворка - дочь Дмитрия [2]
08 | Артемова Марья: - / 26 | однодворка - жена Алексея [3]
09 | Артемова Прасковья Алексеевна: - / 5 | однодворка - дочь Алексея [3]
10 | Артемова Марфа Васильевна: - / 17 | однодворка - дочь Василия [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.