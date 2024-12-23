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Смахтин Кузьма Федорович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Смахтин Кузьма Федорович
Пол
муж
Номер записи
467
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
53
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
21
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 637
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 53
01 | Смахтин Кузьма Федорович: 21 / - | однодворец - глава семьи
02 | Смахтин Константин Кузьмич: 2 / 6 | однодворец - сын Кузьмы [1]
03 | Смахтина Евдокия: - / 32 | однодворка - жена Кузьмы [1]
04 | Смахтина Елена Кузьминична: - / 3 | однодворка - дочь Кузьмы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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