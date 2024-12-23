Смахтина Елена
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Смахтина Елена
- Пол
- жен
- Номер записи
- 463
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 51
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Степана [2]
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 637
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 51
01 | Смахтин Егор Федорович: 40 / 44 | однодворец - глава семьи
02 | Смахтин Степан Егорович: 15 / 19 | однодворец - сын Егора [1]
03 | Смахтин Александр Егорович: 10 / - | однодворец - сын Егора [1]
04 | Смахтина Марфа: - / 45 | однодворка - жена Егора [1]
05 | Смахтина Варвара Егоровна: - / 10 | однодворка - дочь Егора [1]
06 | Смахтина Елена: - / 22 | однодворка - жена Степана [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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