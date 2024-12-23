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Смахтин Александр Егорович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Смахтин Александр Егорович
Пол
муж
Номер записи
460
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Егора [1]
Возраст по прошлой РС
10
Причина выбытия
умер
Год убытия
1815
Год рождения вычисленный
1801
Год смерти
1815
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 637
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 51
01 | Смахтин Егор Федорович: 40 / 44 | однодворец - глава семьи
02 | Смахтин Степан Егорович: 15 / 19 | однодворец - сын Егора [1]
03 | Смахтин Александр Егорович: 10 / - | однодворец - сын Егора [1]
04 | Смахтина Марфа: - / 45 | однодворка - жена Егора [1]
05 | Смахтина Варвара Егоровна: - / 10 | однодворка - дочь Егора [1]
06 | Смахтина Елена: - / 22 | однодворка - жена Степана [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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