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Трубицын Степан Федорович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Трубицын Степан Федорович
Пол
муж
Номер записи
454
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
50
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Федора [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 637
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 50
01 | Трубицын Федор Никитич: 38 / 42 | однодворец - глава семьи
02 | Трубицын Степан Федорович: 15 / 19 | однодворец - сын Федора [1]
03 | Трубицын Петр Федорович: 6 / 10 | однодворец - сын Федора [1]
04 | Трубицына Прасковья: - / 46 | однодворка - жена Федора [1]
05 | Трубицына Федосья Федоровна: - / 7 | однодворка - дочь Федора [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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