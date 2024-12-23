Трубицын Федор Никитич
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Трубицын Федор Никитич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 453
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 50
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 38
- Возраст по текущей РС
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 637
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 50
01 | Трубицын Федор Никитич: 38 / 42 | однодворец - глава семьи
02 | Трубицын Степан Федорович: 15 / 19 | однодворец - сын Федора [1]
03 | Трубицын Петр Федорович: 6 / 10 | однодворец - сын Федора [1]
04 | Трубицына Прасковья: - / 46 | однодворка - жена Федора [1]
05 | Трубицына Федосья Федоровна: - / 7 | однодворка - дочь Федора [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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