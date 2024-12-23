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Трубицына Прасковья

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Трубицына Прасковья
Пол
жен
Номер записи
452
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
49
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена Александра [4]
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 636
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 49
01 | Трубицын Герасим Иудович: 47 / 51 | однодворец - глава семьи
02 | Трубицын Михаил Герасимович: 12 / 16 | однодворец - сын Герасима [1]
03 | Трубицын Василий Герасимович: 8 / 12 | однодворец - сын Герасима [1]
04 | Трубицын Александр Иудович: 42 / 46 | однодворец - брат Герасима родной [1]
05 | Трубицына Мавра: - / 35 | однодворка - жена Герасима [1]
06 | Трубицына Анна: - / 20 | однодворка - жена Михаила [2]
07 | Трубицына Прасковья: - / 27 | однодворка - жена Александра [4]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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