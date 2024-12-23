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Трубицын Александр Иудович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Трубицын Александр Иудович
Пол
муж
Номер записи
449
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
49
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
брат Герасима родной [1]
Возраст по прошлой РС
42
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 636
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 49
01 | Трубицын Герасим Иудович: 47 / 51 | однодворец - глава семьи
02 | Трубицын Михаил Герасимович: 12 / 16 | однодворец - сын Герасима [1]
03 | Трубицын Василий Герасимович: 8 / 12 | однодворец - сын Герасима [1]
04 | Трубицын Александр Иудович: 42 / 46 | однодворец - брат Герасима родной [1]
05 | Трубицына Мавра: - / 35 | однодворка - жена Герасима [1]
06 | Трубицына Анна: - / 20 | однодворка - жена Михаила [2]
07 | Трубицына Прасковья: - / 27 | однодворка - жена Александра [4]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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