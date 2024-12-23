Трубицын Василий Герасимович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Трубицын Василий Герасимович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 448
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 49
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Герасима [1]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 636
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 49
01 | Трубицын Герасим Иудович: 47 / 51 | однодворец - глава семьи
02 | Трубицын Михаил Герасимович: 12 / 16 | однодворец - сын Герасима [1]
03 | Трубицын Василий Герасимович: 8 / 12 | однодворец - сын Герасима [1]
04 | Трубицын Александр Иудович: 42 / 46 | однодворец - брат Герасима родной [1]
05 | Трубицына Мавра: - / 35 | однодворка - жена Герасима [1]
06 | Трубицына Анна: - / 20 | однодворка - жена Михаила [2]
07 | Трубицына Прасковья: - / 27 | однодворка - жена Александра [4]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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