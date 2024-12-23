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Михайлова Марфа

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлова Марфа
Пол
жен
Номер записи
444
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
48
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Андрея [3]
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 636
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 48
01 | Михайлов Агафон Максимович: 50 / 54 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Захар Агафонович: 20 / - | однодворец - сын Агафона [1]
03 | Михайлов Андрей Агафонович: 15 / 19 | однодворец - сын Агафона [1]
04 | Михайлова Федосья: - / 25 | однодворка - жена Захара [2]
05 | Михайлова Марфа: - / 22 | однодворка - жена Андрея [3]
06 | Михайлова Матрена Агафоновна: - / 15 | однодворка - дочь Агафона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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