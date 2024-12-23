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Михайлов Иван Иванович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлов Иван Иванович
Пол
муж
Номер записи
435
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Ивана [3]
Возраст по прошлой РС
месяц
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 636
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 47
01 | Михайлов Игнат Филиппович: 72 / - | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Александр Игнатович: 50 / 54 | однодворец - сын Игната [1]
03 | Михайлов Иван Александрович: 26 / - | однодворец - сын Александра [2]
04 | Михайлов Николай Иванович: 5 / 9 | однодворец - сын Ивана [3]
05 | Михайлов Михаил Иванович: 4 / - | однодворец - сын Ивана [3]
06 | Михайлов Никита Иванович: 2 / 6 | однодворец - сын Ивана [3]
07 | Михайлов Иван Иванович: месяц / 4 | однодворец - сын Ивана [3]
08 | Михайлов Алексей: 13 / 17 | однодворец - племянник Александра родной [2]
09 | Михайлова Наталья: - / 45 | однодворка - жена Александра [2]
10 | Михайлова Елена: - / 32 | однодворка - жена Ивана [3]
11 | Михайлова Настасья Ивановна: - / 2 | однодворка - дочь Ивана [3]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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