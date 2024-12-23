Михайлов Александр Игнатович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Михайлов Александр Игнатович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 430
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 47
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Игната [1]
- Возраст по прошлой РС
- 50
- Возраст по текущей РС
- 54
- Год рождения вычисленный
- 1762
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 636
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 47
01 | Михайлов Игнат Филиппович: 72 / - | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Александр Игнатович: 50 / 54 | однодворец - сын Игната [1]
03 | Михайлов Иван Александрович: 26 / - | однодворец - сын Александра [2]
04 | Михайлов Николай Иванович: 5 / 9 | однодворец - сын Ивана [3]
05 | Михайлов Михаил Иванович: 4 / - | однодворец - сын Ивана [3]
06 | Михайлов Никита Иванович: 2 / 6 | однодворец - сын Ивана [3]
07 | Михайлов Иван Иванович: месяц / 4 | однодворец - сын Ивана [3]
08 | Михайлов Алексей: 13 / 17 | однодворец - племянник Александра родной [2]
09 | Михайлова Наталья: - / 45 | однодворка - жена Александра [2]
10 | Михайлова Елена: - / 32 | однодворка - жена Ивана [3]
11 | Михайлова Настасья Ивановна: - / 2 | однодворка - дочь Ивана [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.