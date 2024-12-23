Михайлов Савелий Терентьевич
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Михайлов Савелий Терентьевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 421
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 46
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1787
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 635
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 46
01 | Михайлов Савелий Терентьевич: 25 / 29 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Никанор Савельевич: месяц / - | однодворец - сын Савелия [1]
03 | Михайлов Лаврентий Савельевич: - / 3 | однодворец - сын Савелия [1]
04 | Михайлов Иван: 8 / 12 | однодворец - племянник Савелия [1]
05 | Михайлова Агриппина: - / 32 | однодворка - жена Савелия [1]
06 | Михайлова Екатерина Савельевна: - / 7 | однодворка - дочь Савелия [1]
07 | Михайлова Екатерина: - / 40 | солдатка - невестка Савелия [1]
08 | Михайлова Евдокия: - / 15 | однодворка - племянница Савелия [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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