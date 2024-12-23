Епишева Варвара
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Варвара
- Пол
- жен
- Номер записи
- 417
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 45
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- жена Ивана [4]
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1796
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 635
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 45
01 | Епишев Василий Иванович: 46 / 50 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Степан Васильевич: 24 / 28 | однодворец - сын Василия [1]
03 | Епишев Антон Васильевич: 22 / 26 | однодворец - сын Василия [1]
04 | Епишев Иван Васильевич: 15 / 19 | однодворец - сын Василия [1]
05 | Епишев Алексей Васильевич: 13 / 17 | однодворец - сын Василия [1]
06 | Епишева Анна: - / 54 | однодворка - жена Василия [1]
07 | Епишева Марина: - / 30 | однодворка - жена Степана [2]
08 | Епишева Настасья: - / 27 | однодворка - жена Антона [3]
09 | Епишева Варвара: - / 20 | однодворка - жена Ивана [4]
10 | Епишева Ефимия: - / 35 | солдатка - невестка Василия [1]
11 | Епишева Анисья: - / 8 | однодворка - дочь Ефимии [10]
12 | Епишева Елена: - / 2 | однодворка - дочь Ефимии [10]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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