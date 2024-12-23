Епишева Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпишева Настасья

Епишева Настасья

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Настасья
Пол
жен
Номер записи
416
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
45
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Антона [3]
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 635
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 45
01 | Епишев Василий Иванович: 46 / 50 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Степан Васильевич: 24 / 28 | однодворец - сын Василия [1]
03 | Епишев Антон Васильевич: 22 / 26 | однодворец - сын Василия [1]
04 | Епишев Иван Васильевич: 15 / 19 | однодворец - сын Василия [1]
05 | Епишев Алексей Васильевич: 13 / 17 | однодворец - сын Василия [1]
06 | Епишева Анна: - / 54 | однодворка - жена Василия [1]
07 | Епишева Марина: - / 30 | однодворка - жена Степана [2]
08 | Епишева Настасья: - / 27 | однодворка - жена Антона [3]
09 | Епишева Варвара: - / 20 | однодворка - жена Ивана [4]
10 | Епишева Ефимия: - / 35 | солдатка - невестка Василия [1]
11 | Епишева Анисья: - / 8 | однодворка - дочь Ефимии [10]
12 | Епишева Елена: - / 2 | однодворка - дочь Ефимии [10]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.