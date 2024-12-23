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Епишев Алексей Васильевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Алексей Васильевич
Пол
муж
Номер записи
413
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
45
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Василия [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 635
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 45
01 | Епишев Василий Иванович: 46 / 50 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Степан Васильевич: 24 / 28 | однодворец - сын Василия [1]
03 | Епишев Антон Васильевич: 22 / 26 | однодворец - сын Василия [1]
04 | Епишев Иван Васильевич: 15 / 19 | однодворец - сын Василия [1]
05 | Епишев Алексей Васильевич: 13 / 17 | однодворец - сын Василия [1]
06 | Епишева Анна: - / 54 | однодворка - жена Василия [1]
07 | Епишева Марина: - / 30 | однодворка - жена Степана [2]
08 | Епишева Настасья: - / 27 | однодворка - жена Антона [3]
09 | Епишева Варвара: - / 20 | однодворка - жена Ивана [4]
10 | Епишева Ефимия: - / 35 | солдатка - невестка Василия [1]
11 | Епишева Анисья: - / 8 | однодворка - дочь Ефимии [10]
12 | Епишева Елена: - / 2 | однодворка - дочь Ефимии [10]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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