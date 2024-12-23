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Епишева Василиса

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Василиса
Пол
жен
Номер записи
407
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
жена Ермолая [3]
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 635
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 44
01 | Епишев Иван Ефремович: 60 / 64 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Варфоломей Иванович: 34 / 38 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Ермолай Иванович: 32 / 36 | однодворец - сын Ивана [1]
04 | Епишев Алексей Варфоломеевич: 14 / 18 | однодворец - сын Варфоломея [2]
05 | Епишев Григорий Алексеевич: - / 2 | однодворец - сын Алексея [4]
06 | Епишева Марья: - / 57 | однодворка - жена Ивана [1]
07 | Епишева Евдокия: - / 41 | однодворка - жена Варфоломея [2]
08 | Епишева Матрена Варфоломеевна: - / 15 | однодворка - дочь Варфоломея [2]
09 | Епишева Василиса: - / 38 | однодворка - жена Ермолая [3]
10 | Епишева Евдокия: - / 20 | однодворка - жена Алексея [4]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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